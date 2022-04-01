Сьогодні, 1 квітня, в катарському місті Доха відбувається церемонія жеребкування Чемпіонату світу. Сама фінальна частина Мундіалю відбудеться з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

Група A: Катар, Нідерланди

Група B: Англія, США

Група C: Аргентина, Мексика,

Група D: Франція, Данія,

Група E: Іспанія,

Група F: Бельгія,

Група G: Бразилія,

Група H: Португалія

Екс-гравець збірної Англії Джермейн Дженас разом з легендою жіночої команди США Карлі Ллойд і ведучою Самантою Джонсон запросили на сцену 8 легенд мундіалів. Отже, таки починаємо!

На сцену вийшов поговорити Дідьє Дешам, чемпіон світу 1998 у ролі гравця і чинний тріумфатор турніру як тренер, але це все ще не старт самого жеребкування.

Презентували офіційний м'яч катарського ЧС. На понад 20 хвилин затягнулося вступне шоу. Незабаром усе розпочнеться, адже на сцені Інфантіно – істота, яка очолює ФІФА і радо підтримує російський режим путіних, закриваючи очі на всі звірства країни-вбивці, яка щодня знищує безліч мирних людей України.

Збірну України чекають червневі матчі відбору ЧС-2022. Якщо вдасться, команда Петракова зіграє проти Шотландії, а в разі перемоги вийде на Уельс, який чекає у фіналі стиків. Крім нашої національної команди та двох британських колективів, невизначена доля ще двох путівок. У міжконтинентальному плей-офф зійдуться Коста-Ріка з Новою Зеландією та переможець пари Австралія – ОАЕ проти Перу.

ЧС-2022: експрес-представлення учасників Мундіалю – визначено кошики перед жеребкуванням

Решта 29 учасників Чемпіонату світу 2022 визначилися. Для тих, хто ще у грі за останні 3 путівки, шлях на турнірі ускладнили. Незалежно від рейтингу усіх цих претендентів, зокрема Україну, помістили в останній кошик. Відзначимо, що в одній групі мають шанс опинитися максимум дві команди з Європи, а збірні з інших континентів не можуть зустрітися між собою до плей-офф. Церемонія жеребкування, як і онлайн-трансляція на "Футбол 24", стартує о 19:00 за київським часом. Потрібно оновлювати цю сторінку.

Кошик 1

Катар

Бразилія

Бельгія

Франція

Аргентина

Англія

Іспанія

Португалія

Кошик 2

Мексика

Нідерланди

Данія

Німеччина

Уругвай

Швейцарія

США

Хорватія

Кошик 3

Сенегал

Іран

Японія

Марокко

Сербія

Польща

Південна Корея

Туніс

Кошик 4

Камерун

Канада

Еквадор

Саудівська Аравія

Гана

Коста-Ріка/Нова Зеландія

Перу/Австралія/ОАЕ

Уельс/Шотландія/Україна