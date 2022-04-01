Честь возобновить клубный сезон после международной паузы выпала Берлину, где местный Унион принимал Кёльн. "Козлов" можно было назвать фаворитами пары, ведь они опережали столичную команду на три очка и могли вплотную приблизиться к шестой позиции. К тому же хозяева не знали побед в трёх матчах Бундеслиги подряд.

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В первом тайме Унион и Кёльн сыграли на равных, нанеся по 5 ударов и только раз попав в створ, но данное попадание острее было у берлинцев – это Беккер с острого угла стрелял под ближнюю штангу. Голкипер парировал. В конце концов отдыхать футболисты отправились при нулях на табло.

Второй же тайм "козлы" провалили. Они пропустили уже через несколько секунд после перерыва в результате выстрела Авоньи с 11 метров – мяч полетел точно в левый нижний угол. 1:0! После этого Унион провёл ещё 6 ударов с суммарной остротой 0,84 xG, а вот Кёльн в ответ не пробил ни разу. Несмотря на столь серьезное преимущество, забить второй гол берлинцы не смогли.

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Униона. Столичный коллектив набрал 41 очко и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, в то время как Кёльн опустился на восьмую строчку. В активе "козлов" – 40 зачётных баллов.

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