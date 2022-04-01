Унион минимально победил Кёльн
Кёльн в рамках матча-открытия 28-го тура потерпел выездное поражение от берлинского Униона (0:1). Отчёт читайте на "Футбол 24".
Честь возобновить клубный сезон после международной паузы выпала Берлину, где местный Унион принимал Кёльн. "Козлов" можно было назвать фаворитами пары, ведь они опережали столичную команду на три очка и могли вплотную приблизиться к шестой позиции. К тому же хозяева не знали побед в трёх матчах Бундеслиги подряд.
Болельщики Ганзы хотят сохранить медаль чемпиона мира для Сикана, которую он продаёт ради Украины
В первом тайме Унион и Кёльн сыграли на равных, нанеся по 5 ударов и только раз попав в створ, но данное попадание острее было у берлинцев – это Беккер с острого угла стрелял под ближнюю штангу. Голкипер парировал. В конце концов отдыхать футболисты отправились при нулях на табло.
Второй же тайм "козлы" провалили. Они пропустили уже через несколько секунд после перерыва в результате выстрела Авоньи с 11 метров – мяч полетел точно в левый нижний угол. 1:0! После этого Унион провёл ещё 6 ударов с суммарной остротой 0,84 xG, а вот Кёльн в ответ не пробил ни разу. Несмотря на столь серьезное преимущество, забить второй гол берлинцы не смогли.
Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Униона. Столичный коллектив набрал 41 очко и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, в то время как Кёльн опустился на восьмую строчку. В активе "козлов" – 40 зачётных баллов.
Результаты жеребьевки ЧМ-2022 – Украина узнала соперников, интересная группа и шансы на четвертьфинал в лучшей сетке