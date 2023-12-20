В среду в 16-м туре чемпионата Германии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 16-й тур

Унион Берлин – Кельн – 2:0

Голы: Голлербах, 56, Фофана, 78

Айнтрахт – Боруссия М – начало матча в 21:30

Хайденхайм – Фрайбург – начало матча в 21:30

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В первом матче дня Унион принимал Кельн. Аутсайдеры и соседи по турнирной таблице вели борьбу фактически за 6 очков. Гости владели значительным преимуществом в первой половине встречи, но распаковать ворота соперника не смогли (Гусайнбазик в середине тайма не сумел переиграть кипера берлинцев ударом в нижний угол, а Шафер перед перерывом направил головой сферу над перекладиной).

После отдыха Унион вышел вперед – Голлербах мастерски закрутил в девятку. Хозяева взялись обстреливать ворота Марвина Швебе и удвоили свое преимущество: Фофана получил мяч на правом фланге, ворвался в штрафную и с острого угла прошил кипера. Вторая победа под руководством Бьелицы позволила Униону покинуть зону вылета и подняться на 15-ю строчку турнирной таблицы, Кельн остался предпоследним.

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