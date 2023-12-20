Унион Берлин в битве аутсайдеров Бундеслиги одолел Кельн и покинул зону вылета
В среду в 16-м туре чемпионата Германии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Германия, Бундеслига, 16-й тур
Унион Берлин – Кельн – 2:0
Голы: Голлербах, 56, Фофана, 78
Айнтрахт – Боруссия М – начало матча в 21:30
Хайденхайм – Фрайбург – начало матча в 21:30
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В первом матче дня Унион принимал Кельн. Аутсайдеры и соседи по турнирной таблице вели борьбу фактически за 6 очков. Гости владели значительным преимуществом в первой половине встречи, но распаковать ворота соперника не смогли (Гусайнбазик в середине тайма не сумел переиграть кипера берлинцев ударом в нижний угол, а Шафер перед перерывом направил головой сферу над перекладиной).
После отдыха Унион вышел вперед – Голлербах мастерски закрутил в девятку. Хозяева взялись обстреливать ворота Марвина Швебе и удвоили свое преимущество: Фофана получил мяч на правом фланге, ворвался в штрафную и с острого угла прошил кипера. Вторая победа под руководством Бьелицы позволила Униону покинуть зону вылета и подняться на 15-ю строчку турнирной таблицы, Кельн остался предпоследним.