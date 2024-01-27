У суботу 19-й тур чемпіонату Німеччини продовжили декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 19-й тур

Аугсбург – Баварія – 2:3

Голи: Деміровіч, 52, 90+4 (п.) – Павловіч, 22, Девіс, 45+5, Кейн, 58

Нереалізований пенальті: Міхель, 88 (Аугсбург)

Штутгарт – РБ Лейпциг – 5:2

Голи: Мійо, 25 (п.), Ундав, 30, 57, 75, Левелінг, 48 – Шешко, 32, Опенда, 55

Вердер – Фрайбург – 3:1

Голи: Дукш, 9 (п.), Н'їнмах, 53, Малатіні, 90+3 – Гріфо, 28 (п.)

Вольфсбург – Кельн – 1:1

Голи: Паредес, 40 – Аліду, 37

Хоффенхайм – Хайденхайм – 1:1

Голи: Крамаріч, 45+6 (п.) – Дінкчі, 29

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Баварія на виїзді здобула непросту перемогу у баварському дербі над Аугсбургом. На перерву мюнхенці пішли, ведучи у рахунку 2:0. Настрій зіпсувала лише травма Комана в середині тайму, якого вимушено замінив Тель. Після відпочинку Деміровіч повернув інтригу, але Кейн майже одразу відновив розрив у 2 голи.

Наприкінці зустрічі Аугсбург отримав право на пенальті, але Міхель не зміг переграти Нойєра. Вже у доданий час "фуггери" повторили свою спробу з позначки і цього разу Деміровіч не схибив, оформивши дубль. Видряпати нічию гостям забракло часу. Баварія набрала 47 очок і наблизилась до Байєра на відстань 1 пункту – свій матч "фармацевти" проведуть пізніше.

Справжнє шоу влаштували сусіди по турнірній таблиці і претенденти на Лігу чемпіонів – Штутгарт і РБ Лейпциг. "Шваби" відвантажили у ворота суперника 5 м'ячів, отримавши у відповідь три. Справжній кураж спіймав Деніз Ундав, якому вдалось записати до свого доробку хет-трик (всі голи були забиті з гри). Як наслідок, Штутгарту вдалось відірватись від РБ Лейпциг вже на 4 бали, хоча до Баварії все одно залишається аж 10 очок.

Вердер на своєму полі сенсаційно здолав Фрайбург, ще далі відсунувши суперника від зони єврокубків. Бременці натомість збільшили свою безпрограшну серію вже до шести поєдинків і піднялись одразу на дев'яту сходинку турнірної таблиці.

Ще у двох матчах було зафіксовано нічиї з однаковим рахунком 1:1 – Вольфсбург розійшовся миром з Кельном, а Хайденхайм не зумів втримати перевагу над Хоффенхаймом.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ