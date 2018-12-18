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Умтіті повернеться до лав Барселони найближчими днями

18:19 320 Читать на русском
Умтіті повернеться до лав Барселони найближчими днями
Самюель Умтіті / фото: ФК Барселона

Захисник Барселони Самюель Умтіті наприкінці тижня повернеться у розташування клубу.

Барселона у найближчих матчах має шанси розраховувати на Самюеля Умтіті. 25-річний француз днями повернеться з Катару після консервативного лікування від травми коліна, повідомляє Mundo Deportivo.

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Втім, стан центрбека ще буде оцінюватись клубними лікарями. Не виключений варіант, при якому Умтіті все ж знадобиться оперативне втручання. Остаточне рішення буде прийнято після тренувальних занять.

До слова, Барселона вже визначилась з тимчасовою заміною Умтіті. Француз в поточному сезоні провів лише 7 матчів у Ла Лізі через регулярні проблеми зі здоров'ям.

Теги
Самюель Умтіті Самюель Умтіті Барселона Барселона Іспанія
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