toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЕВЕРТОН ТОРІНО - ЮВЕНТУС РЕАЛ МАДРИД - РАЙО ВАЛЬЄКАНО РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ

Барселона хоче орендувати у Челсі Крістенсена

15:36 199 Читать на русском
Барселона хоче орендувати у Челсі Крістенсена
Андреас Крістенсен / фото: ФК Челсі

Захисник Челсі Андреас Крістенсен може стати тимчасовою заміною травмованому центрбеку Барселони Самюелю Умтіті.

Барселона налаштована орендувати захисника Челсі Андреса Крістенсена. Після відмови лондонців продавати гравця "блаугранас" намагаються підписати центрбека на правах оренди, повідомляє Sport.es.

Клопп проти Моурінью, піренейські розбірки в АПЛ, Туринське дербі: топ-5 матчів євровікенду

Челсі не поспішає відпускати Крістенсена, але сам 22-річний данець, який в сезоні 2018/19 зіграв лише один матч в АПЛ та 6 у Лізі Європи, спробує вмовити клуб відпустити його в оренду. Можливість бодай кілька місяців зіграти у складі Барселони видається для Крістенсена доволі привабливою.

Нагадаємо, основний центральний захисник Барселони Самюель Умтіті в поточному сезоні страждає від травм, провівши лише 7 матчів у Ла Лізі.

Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Барселони Трансфери Челсі Трансфери Чемпіонату Англії Самюель Умтіті Самюель Умтіті Андреас Крістенсен Андреас Крістенсен Челсі Челсі Барселона Барселона Іспанія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
хв
Тоттенхем
17:00
Бернлі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук