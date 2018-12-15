Барселона хоче орендувати у Челсі Крістенсена

Захисник Челсі Андреас Крістенсен може стати тимчасовою заміною травмованому центрбеку Барселони Самюелю Умтіті.

Барселона налаштована орендувати захисника Челсі Андреса Крістенсена. Після відмови лондонців продавати гравця "блаугранас" намагаються підписати центрбека на правах оренди, повідомляє Sport.es.

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Челсі не поспішає відпускати Крістенсена, але сам 22-річний данець, який в сезоні 2018/19 зіграв лише один матч в АПЛ та 6 у Лізі Європи, спробує вмовити клуб відпустити його в оренду. Можливість бодай кілька місяців зіграти у складі Барселони видається для Крістенсена доволі привабливою.

Нагадаємо, основний центральний захисник Барселони Самюель Умтіті в поточному сезоні страждає від травм, провівши лише 7 матчів у Ла Лізі.