Умтіті отримав виклик до суду – захисник Барселони ризикує не зіграти у Кубку Іспанії

Захисник Барселони Самюель Умтіті підтверджує своє реноме проблемного гравця.

Матч чвертьфіналу Кубка Іспанії проти Атлетіка Самюель Умтіті може провести не на лаві запасних, а на лаві підсудних, повідомляє TV3.

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На зірку Барси позивається його колишній орендодавець. Позивач заявив, що 26-річний француз пошкодив басейн, крани та паркет в його будинку, за що повинен відшкодувати 183 тисячі євро. Судове засідання відбудеться саме 6 лютого, коли і запланована зустріч з Атлетіком (початок матчу о 22:00).

В поточному сезоні Прімери Умтіті провів лише 7 матчів, гравця часто супроводжували травми.

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