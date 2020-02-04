Умтити получил вызов в суд – защитник Барселоны рискует не сыграть в Кубке Испании

Защитник Барселоны Самюэль Умтити подтверждает свое реноме проблемного игрока.

Матч четвертьфинала Кубка Испании против Атлетика Самюэль Умтити может провести не на скамейке запасных, а на скамье подсудимых, сообщает TV3.

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Со звездой Барсы судится его бывший арендодатель. Истец заявил, что 26-летний француз повредил бассейн, краны и паркет в его доме, за что должен возместить 183 тысячи евро. Судебное заседание состоится именно 6 февраля, когда и запланирована встреча с Атлетиком (начало матча в 22:00).

В текущем сезоне Примеры Умтити провел всего 7 матчей, игрока часто сопровождали травмы.

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