Барселона розпочала термінові пошуки нового форварда після травми Дембеле

Нападник Барселони Усман Дембеле своїм пошкодженням додав клопотів каталонському клубу.

До травмованого Луїса Суареса приєднався ще Усман Дембеле, який ризикує не вийти на поле вже у нинішньому сезоні. Такі невтішні новини спонукають босів каталонського гранда шукати нового нападника, повідомляє AS.

Барселона втратила Дембеле до кінця сезону

Керівництво Ла Ліги дозволило Барсі дозаявити нового гравця, але лише представника іспанських дивізіонів. В атакувальній обоймі Кіке Сетьєна залишились Ліонель Мессі, Антуан Грізманн, а також юний Ансу Фаті.

Барселона продовжує боротьбу за тріумфи у внутрішній першості, Кубку Іспанії та Лізі чемпіонів.

Барселона перемогла Леванте: Сетьєн не вирішив старих проблем, Фаті знову входить до історії, а Мессі – новий Хаві