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Барселона розпочала термінові пошуки нового форварда після травми Дембеле

19:15 488 Читать на русском
Барселона розпочала термінові пошуки нового форварда після травми Дембеле
Усман Дембеле / Фото ФК Барселона

Нападник Барселони Усман Дембеле своїм пошкодженням додав клопотів каталонському клубу.

До травмованого Луїса Суареса приєднався ще Усман Дембеле, який ризикує не вийти на поле вже у нинішньому сезоні. Такі невтішні новини спонукають босів каталонського гранда шукати нового нападника, повідомляє AS.

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Керівництво Ла Ліги дозволило Барсі дозаявити нового гравця, але лише представника іспанських дивізіонів. В атакувальній обоймі Кіке Сетьєна залишились Ліонель Мессі, Антуан Грізманн, а також юний Ансу Фаті.

Барселона продовжує боротьбу за тріумфи у внутрішній першості, Кубку Іспанії та Лізі чемпіонів.

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Барселона Барселона Іспанія Усман Дембеле Усман Дембеле Трансфери Барселони
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