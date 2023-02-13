"Зараз Самба у складі збірної Сенегалу готується до КАН U-20. Трішки так, мене дивує його поведінка і ставлення до Динамо, те що було восени. Дивувало, чесно вам скажу, і ставлення Динамо до нього – дуже багато у нього "косяків" у поведінці, які сходили йому з рук.

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Це не притаманно для київського Динамо, але потім багато що стало на місця. Кажуть, що Самба Діалло – улюбленець власників клубу, актив, який можна продати і на якому можна заробити. Пацану 20 років, можливо, це той вік, через який, власне, вітер у голові й щось з віком у нього зміниться", – сказав Вацко в авторській програмі Вацко on air.

Нагадаємо, Діалло підписав контракт з Динамо влітку 2021 року та був одним із лідерів бомбардирських перегонів як Юнацької ліги УЄФА минулого сезону (5 голів у 8-ми матчах), так і юнацької першості України (13 голів у 15-ти матчах). Угода сенегальця з киянами чинна до 2026 року.

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