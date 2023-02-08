Київський клуб люб'язно відпустив сенегальця у національну команду U-20, яка невдовзі стартує на молодіжному Кубку Африки. Самба з першого матчу доводить, що не дарма покинув розташування клубу.

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Готуючись до турніру, збірна Сенегалу провела товариський поєдинок з однолітками із Замбії. "Левенята" здобули мінімальну перемогу, а єдиний гол у матчі забив вінгер Динамо. Ба більше, Самба Діалло був капітаном своєї збірної у звітному матчі.

До слова, на груповій стадії Кубка Африки Сенегал зіграє у квартеті з Нігерією (19 лютого), Мозамбіком (22 лютого) та господарями змагань єгиптянами (25 лютого). Діалло цілком може пропустити відновлення сезону в Україні, якщо його збірна дійде до вирішальних матчів плей-офф. Вже 3 березня у Динамо матч проти Інгульця.