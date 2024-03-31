Іспанець влітку 2023 року продовжив угоду з "вершковими" на чотири роки. Карло Анчелотті особисто був зацікавлений у тому, щоб зберегти Дані Себальйоса у команді.

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Як інформує Marca, попри те, що італійський фахівець розраховує на півзахисника, він замислився над відходом з Реала. Себальйос розуміє, що не зможе стати гравцем основного складу. Коли Дані продовжував угоду, то він думав, що гратиме частіше.

Дані Себальйос приєднався до "вершкових" у 2021 році. Загалом іспанець зіграв за Реал у 141 матчі, в яких забив сім голів та віддав 13 результативних передач.

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