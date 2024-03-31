Испанец летом 2023 года продлил соглашение со "сливочными" на четыре года. Карло Анчелотти лично был заинтересован в том, чтобы сохранить Дани Себальоса в команде.

Реал приблизился к соглашению с лидером Баварии – мадридцы пытаются снизить цену и выбрать жертву перехода канадца

Как информирует Marca, несмотря на то, что итальянский специалист рассчитывает на полузащитника, он задумался над уходом из Реала. Себальйос понимает, что не сможет стать игроком основного состава. Когда Дани продлевал соглашение, то он думал, что будет играть чаще.

Дани Себальйос присоединился к "сливочным" в 2021 году. В общем испанец сыграл за Реал в 141 матче, в которых забил семь голов и отдал 13 результативных передач.

Лунин на пике – что делать с Реалом?