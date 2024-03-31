Захисник Баварії та збірної Канади Альфонсо Девіс дуже близький до переходу в Реал.

Керівництво "вершкових" тривалий час веде перемовини з мюнхенцями щодо канадського захисника. Альфонсо Девіс та Реал майже узгодили деталі особистого контракту. Про це повідомляє AS.

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За інформацією джерела, мадридці готові заплатити Баварії за трансфер захисника близько 25 мільйонів з ймовірністю підняти цю суму ще на 5 млн. Утім, мюнхенці наполягають на 50 млн євро. Тільки цей нюанс відділяє Девіса від переходу Реал.

"Вершкові" сподіваються закрити угоду і вже роздумують над тим, щоб розвантажити свій склад, враховуючи перехід канадця. Реалу доведеться продати або Ферлана Менді, або Франа Гарсію. Керівництво мадридці хотіло б зберегти в команді іспанця, а Карло Анчелотті – француза.

Нагадаємо, що Альфонсо Девіс має контракт з Баварією до 2025 року. Нещодавно канадець відмовився від пролонгації угоди, оскільки хотів збільшити свою зарплатню до 20 млн євро, а мюнхенці пропонували лише 14 млн.

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