Ювентус – Атлетіко: ультрас господарів скасовують свій страйк на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Тіфозі Ювентуса страйкували протягом всього сезону і вимагали від інших вболівальників не співати під час домашніх або виїздних матчів.

Напруженість тримається весь сезон на Ювентус Стедіум. Ультрас оголошують страйк перфомансів увесь сезон. Заборона підтримувати команду була також очевидна в першому матчі раунду 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко у віддаленій секції Ванди Метрополітано, де багато фанатів Ювентуса пізніше скаржилися на загрозливу поведінку до них, якщо вони починали підтримувати команду, інформує AS.

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У минулу п'ятницю ситуація змінилась, коли Ювентус приймав Удінезе в Серії А. Ультрас порушили тишу на 39-й хвилині, коли жертви трагедії на Ейзелі запам'яталися співами проти Ліверпуля, а фани співали "Ми – Юве". Це все супроводжувалось освистуванням від інших вболівальників.

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В понеділок графіті з'явилися навколо стадіону з повідомленнями, спрямованими проти президента Аньєллі і нинішньої ради директорів.



Корінь проблеми, згідно з членами Curva Sud, – це продовження зростання цін на сезонні абонементи і звичайних квитків, а також зменшення зв'язків з клубною верхівкою.