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Ювентус – Атлетико: ультрас хозяев отменяют свою забастовку на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

11:27 45 Читати українською
Ювентус – Атлетико: ультрас хозяев отменяют свою забастовку на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Болельщики Ювентуса / Euronews

Тифози Ювентуса бастовали в течение всего сезона и требовали от других болельщиков не петь во время домашних или выездных матчей.

Напряженность держится весь сезон на Ювентус Стэдиум. Ультрас объявляют забастовку перфомансов весь сезон. Запрет поддерживать команду был также очевиден в первом матче раунда 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико в отдаленной секции Ванды Метрополитано, где много фанатов Ювентуса позже жаловались на угрожающее поведение к ним, если они начинали поддерживать команду, информирует AS.

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В минувшую пятницу ситуация изменилась, когда Ювентус принимал Удинезе в матче Серии А. Ультрас нарушили тишину на 39-й минуте, когда жертвы трагедии на Эйзеля запомнились пением против Ливерпуля, а фаны пели "Мы Юве". Это все сопровождалось освистыванием от других болельщиков.

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В понедельник вокруг стадиона появились граффити с сообщениями, направленными против президента Аньелли и нынешнего совета директоров.

Корень проблемы, согласно с членами Curva Sud это продолжение роста цен на сезонные абонементы и обычные билеты, а также уменьшение связей с клубной верхушкой.

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