Ювентус – Атлетіко: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

В матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19 Ювентус приймає Атлетіко. Анонс та прогноз на поєдинок читайте на сайті "Футбол 24".

Ювентус – Атлетіко

12 березня, 22:00. Турин, Ювентус Стедіум

Телетрансляція на каналі Футбол 1, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Поразка на Ванда Метрополітано з рахунком 0:2 значно зменшила шанси Ювентуса на вихід у чвертьфінал. Перед матчем-відповіддю Атлетіко є фаворитом на прохід у наступну стадію, адже команду Дієго Сімеоне влаштує навіть мінімальна поразка.

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Найнадійніший захист Іспанії у Атлетіко (лише 17 пропущених голів) проти найкращої атаки Італії (59 голів). Найшла коса на камінь – цей матч яскраво ілюструє саме дану приказку. "Матрацники" мають додаткову мотивацію, адже фінал Ліги чемпіонів пройде на домашній арені Атлетіко Ванда Метрополітано. Зіграти фінал ЛЧ на власному стадіоні – мрія будь-якої команди.

Потенційний виліт стане для Ювентуса великим ударом, адже Кріштіану Роналду запрошували саме для перемоги в Лізі чемпіонів. У чемпіонаті все зрозуміло – туринці випереджають Наполі на 18 очок, практично гарантувавши собі чергове Скудетто. У разі невдачі у звітному поєдинку, Ювентус, фактично, завершить сезон, адже раніше вже вилетів з Кубка Італії.

Обидві команди мають певні проблеми зі складами. У Атлетіко дискваліфіковані Томас та Дієго Коста, а Філіпе Луїс та Тео Ернандес травмовані. У Ювентуса проблем більше – не зіграють Де Шільйо, Алекс Сандро, Барцальї, Хедіра, Дуглас Коста та Кудрадо. По суті, півкоманди. Це значно ускладнює завдання підопічним Массіміліано Аллегрі.

Орієнтовні склади

Ювентус: Щенсни, Касерес, Бонуччі, К'єлліні, Канселу, Бернардескі, Джан, П'яніч, Матюйді, Манджукіч, Роналду.

Атлетіко: Облак, Аріас, Хіменес, Годін, Хуанфран, Коке, Родріго, Сауль, Лемар, Грізманн, Мората.

Дискваліфіковані: Дієго Коста, Томас (обидва – Атлетіко)

Травмовані: Де Шільйо, Алекс Сандро, Барцальї, Хедіра, Дуглас Коста, Кудрадо – Ернандес, Філіпе Луїс.

Прогноз "Футбол 24": 1:0

Ліміт камбеків на цій стадії Ліги чемпіонів вичерпався. Надійна оборона Атлетіко одного разу схибить, але цього вистачить мадридцям для виходу в 1/4 фіналу. Навіть Кріштіану Роналду не допоможе Ювентусу виграти ЛЧ у цьому сезоні.

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