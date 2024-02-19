Напередодні у поєдинку 21-го туру чемпіонату Польщі у лодзькому дербі ЛКС на своєму полі поступився Відзеву з рахунком 0:2. Вболівальники гостей під час матчу вивісили на виїзному секторі прапор московського ЦСКА.

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Ультрас Відзева, як і Руха (Хожув) підтримують приятельські стосунки з фанами "коней" навіть після повномасштабного вторгнення. Зокрема, у січні 2023-го москвичі зі своїми прапорами приїжджали до польського Радліна на турнір Remi Cup пам'яті загиблого фаната. Також у мережі легко знайти чимало графіті, де об'єднані емблеми російського і польських клубів.

До слова, ганебна акція фанатів вже викликала чималу реакцію в самій Польщі. Зокрема, видання LodzkiSport справедливо зазначило наступне:

"Під час матчу на трибуні, призначеній для вболівальників Відзева, підняли прапор ЦСКА. Це військовий клуб зі столиці країни, яка вчинила агресію проти України. У складі керівництва ЦСКА є генерали, відповідальні за підготовку нападу на наших сусідів. Особливо це пригнічує у зв'язку з тим, що 2022 року українські вболівальники сиділи на тих самих місцях цього стадіону, щоб підтримати свою збірну в матчах Ліги націй. Крім того, тут благодійні матчі проводило і київське Динамо. А коли почалося вторгнення, вболівальники Відзева організували збори для українців. Цікаво, чи будуть готові люди, які підняли прапор ЦСКА, знову підтримати клуб з авторитарної держави, коли її президент вирішить, що після України він хоче напасти на Польщу?".

Цікаво, що раніше президент ЛКС Томаш Сальскі лайкав у соціальній мережі Твіттер пости змісту "Україна – це штучна країна" та "Європа має бути білою".

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