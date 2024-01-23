"У всіх своїх інтерв'ю Мармазов пафосно заявляє, що, мовляв, із Шахтаря він пішов сам, а не його з ганьбою вигнали. Що, мовляв, він "через ідею" пішов, щось розповідає про "цивілізаційний вибір" та іншу маячню. Але це не так.

Мармазова з ганьбою вигнали із Шахтаря! І причиною всьому – бухло та неадекватність Мармазова. А все було так: у турі, здається, Бразилією, в одному з готелів Мармазов у компанії (поки не будемо інших згадувати) нажерся віскі і почав буянити. Кидався з кулаками, і навіть кілька разів ударив перекладача ФК Шахтар.

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На ці крики в номері готелю зреагував бразильський хлопець, постукав у номер і попросив не буянити. На що цей бразильський хлопчик отримав кілька ударів від бухого Мармазова.

Але річ у тому, що бразильський хлопчик виявився не просто хлопчиком, а представником Організаційного комітету (приймаючою стороною) матчів ФК Шахтар у Бразилії.

Скандал вийшов ще той. Зам'яти Шахтарю це ледь-ледь вдалося.

Після цього Мармазов іде на лікарняний на 10 днів. Але навіть після цього у нього не вистачає розуму/честі/духу (ой, та про що це я) піти самому. На лікарняному він пише слізного листа президенту Шахтаря Ахметову, що, мовляв, батьку, пробач холопа. Але скандал великий, і Ахметов йому навіть не відповідає. Після цього Мармазова виганяють стусаном під зад з посади прес-секретаря Шахтаря. А потім, як ви вже знаєте, він починає всім розповідати, який він ідейний, що у Львові він не міг, і як йому було тяжко.

Але правда в тому, що якби не той заліт по-п'яні, то працював би й далі Мармазов в українському ФК Шахтар Донецьк, і жив би й далі у бандерівських Львові та Києві, отримував би зарплатню в доларах і писав би на офіційний сайт Клубу подяки ЗСУ від Шахтаря і смиренно брав би інтерв'ю у АЗОВців, які зараз відкривають матчі.

До цього вищезгаданого "синього" зальоту все Мармазова у Львові влаштовувало: і вишиванки, і вулиця Бандери. Це в Росії він уже придумав легенду про "ідейність", сподіваючись влаштуватися якнайкраще. Та не допомогло", – написав Віталій Овчаренко у Facebook.

Нагадаємо, Руслан Мармазов відомий своїми проросійськими поглядами. Зокрема, він підтримував так звану "ДНР", а у 2015 році виїхав до РФ. Раніше колишній прес-аташе Шахтаря стверджував, що його ніхто не звільняв, а донецький клуб він покинув за власним бажанням "під тиском політичної ситуації". Зокрема, Мармазов заявляв, що жити в Києві чи Львові йому не подобається – він віддає перевагу Москві, Донецьку чи Криму.

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