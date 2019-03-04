Ультрас Шахтаря виступили з різкою заявою щодо нових правил відвідування виїзних матчів "гірників"

Активні вболівальники Шахтаря незадоволені новими правилами відвідування виїзних матчів.

"Всі ми пам'ятаємо, як при захопленні проросійськими бойовиками Донбас Арени були начебто тільки-но знайдені списки ультрас Шахтаря. Чому "начебто"? Бо ці списки вже давно були на сепаратистських сайтах і за вказаними адресами ще навесні 2014 року представники так званого "ополчєнія" шукали "зрадників Донбасу".

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Оскільки ані керівництво, ані менеджмент відділу по роботі з вболівальниками ФК Шахтар з тих часів майже не змінилися, передавати особисті дані до бази даних не є безпечною справою для будь-якого громадянина України. Оскільки жоден закон України не зобов'язує вболівальника пред'являти свої документи для входу на стадіон під час спортивних змагань, кожна людина має право відмовити в цьому проханні навіть співробітнику правоохоронних органів, не кажучи вже про співробітників стадіону або ФК Шахтар.

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Виходячи зі всього вищевказаного представники ультрас-руху Шахтаря відмовляються від потрапляння на відведені гостьові сектори за новими правилами і закликають інших вболівальників не виконувати протизаконних вимог.

Враховуючи наднизьку відвідуваність матчів ЧУ з футболу, потрапити на інші сектори стадіону не буде для нас проблемою. Отже, підтримувати Шахтар ми будемо там, де ми захочемо, а не там, де нам вкаже менеджмент клубу", – йдеться у заяві на сторінці Ultras Shakhtar Donetsk у Фейсбуці.