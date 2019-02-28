Шахтар буде продавати квитки на виїздні матчі по паспортах

"Гірники" запровадили нову систему покупки квитків на виїздні матч команди.

Відтепер, аби купити квиток на гостьовий сектор виїздного матчу Шахтаря треба надати документ, який ідентифікує особу (паспорт, закордонний паспорт або водійське посвідчення). Причина такого кроку – запобігання проявам расизму, ксенофобії, пропаганди тоталітарних ідеологій і нетерпимості.

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"Ми маємо намір боротися зі зневажливим ставленням окремих уболівальників до інших глядачів, які прийшли на матч підтримати команду й дістати заряд позитивних емоцій", – йдеться на сайті "гірників".

Нові правила покупки виїздних квитків Шахтаря чинні з гри 20-го туру УПЛ Чорноморець – Шахтар.

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