Ультрас Шахтера выступили с резким заявлением о новых правилах посещения выездных матчей "горняков"

Активные болельщики Шахтера недовольны новым правилам посещения выездных матчей.

"Все мы помним, как при захвате пророссийскими боевиками Донбасс Арены были как бы только найдены списки ультрас Шахтера. Почему "как бы"? Потому что эти списки уже давно были на сепаратистских сайтах и ​​по указанным адресам еще весной 2014 представители так называемого "ополчения" искали "предателей Донбасса".

Шахтер будет продавать билеты на выездные матчи по паспортам

Поскольку ни руководство, ни менеджмент отдела по работе с болельщиками ФК Шахтер с тех пор почти не изменились, передавать личные данные в базу данных является не безопасным делом для любого гражданина Украины. Поскольку ни один закон Украины не обязывает болельщика предъявлять свои документы для входа на стадион во время спортивных соревнований, каждый человек имеет право отказать в этой просьбе даже сотруднику правоохранительных органов, не говоря уже о сотрудниках стадиона или ФК Шахтер.

"Сегодня тебя сфоткал клуб, а завтра ты в папках спецслужб", – фанаты Шахтера – против новых правил приобретения билетов

Исходя из всего вышеуказанного представители ультрас-движения Шахтера отказываются от попадания на отведенные гостевые сектора по новым правилам и призывают других болельщиков не выполнять противозаконных требований.

Учитывая сверхнизкую посещаемость матчей ЧУ по футболу, попасть на другие сектора стадиона не будет для нас проблемой. Итак, поддерживать Шахтер мы будем там, где мы захотим, а не там, где нам укажет менеджмент клуба", – говорится в заявлении на странице Ultras Shakhtar Donetsk в Фейсбуке.