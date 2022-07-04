Початок самостійної тренерської кар'єри Альберта Рієри видався дуже несподіваним для нього самого.

Олімпія наприкінці минулого місяця звільнила з посади наставника Роберта Просінечкі. На його місце прийшов Альберт Рієра. Сьогодні він підписав контракт і прибув на презентацію.

Під час спілкування 40-річного іспанського фахівця зі словенською пресою у зал увійшли представники ультрас люблянського клубу й почали висловлювати своє невдоволення діями керівництва, зокрема звільненням Просінечкі та спортивного директора Младена Рудоньї. Як наслідок, Рієра був змушений піти з пресконференції.

¡¡¡LAMENTABLE!!!



Los ultras del Olimpija Ljubiljana expulsan a Albert Riera en su presentación como nuevo entrenador del club



#PartidazoCOPE pic.twitter.com/hbpNG2cO5Q — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 4, 2022

Зауважимо, для іспанця, який у статусі гравця виступав за Бордо, Еспаньйол, Ман Сіті, Ліверпуль, Уотфорд та інші клуби, це перше призначення головним тренером. До цього він останні два роки був асистентом у Галатасараї.

Зінченко 6 років тому став гравцем Ман Сіті – шлях до гегемонії в АПЛ та фіналу ЛЧ, перетворення в справжнього українця