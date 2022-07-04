Начало самостоятельной тренерской карьеры Альберта Риери оказалось очень неожиданным для него самого.

Олимпия в конце прошлого месяца уволила с должности наставника Роберта Просинечки. На его место пришел Альберт Риера. Сегодня он подписал контракт и прибыл на презентацию.

Во время общения 40-летнего испанского специалиста со словенской прессой в зал вошли представители ультрас люблянского клуба и начали выражать свое недовольство действиями руководства, в частности, увольнением Просинечки и спортивного директора Младена Рудоньи. Как следствие, Риера был вынужден уйти из пресс-конференции.

ОТВРАТИТЕЛЬНО!!!



Ультрас «Олимпии Любиляны» исключили Альберта Риеру из его презентации в качестве нового тренера клуба



#PartidazoCOPE pic.twitter.com/hbpNG2cO5Q – Большой матч COPE (@partidazocope) 4 июля 2022 г.

Заметим, что для испанца, который в статусе игрока выступал за Бордо, Эспаньол, Ман Сити, Ливерпуль, Уотфорд и другие клубы, это первое назначение главным тренером. До этого он последние два года был ассистентом в Галатасарае.

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