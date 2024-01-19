Болельщик Динамо Анатолий Синкевич погиб на войне с Россией, сообщает официальный сайт "бело-синих".

Украинский арбитр погиб на войне с Россией

Трагическое событие произошло 14 января. Анатолий с позывным "Ультрас" служил в 21-й отдельной бригаде специального назначения и выполнял боевые задачи на Лиманско-Купянском направлении.

Несмотря на то, что Синкевич проживал в Ужгороде, до войны он всегда старался поддерживать Динамо на домашних и выездных матчах.

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