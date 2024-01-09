Футбольна спільнота України продовжує нести непоправні втрати через повномасштабне вторгнення РФ, яке триває вже майже два роки.

Володимир Безборотько, який був арбітром ДЮФЛУ та працював в Асоціації футболу Чернівецької області, загинув, захищаючи Україну на Запорізькому напрямку. Про його смерть повідомила УАФ у Telegram.

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Загиблому рефері, який, як зазначає УАФ, зробив вагомий внесок у популяризацію дитячо-юнацького футболу Буковини, було лише 27 років.

Війна, яку розв'язала Росія на території України, забрала вже чимало життів представників футбольного світу. Нещодавно під час масованого обстрілу Києва загинула Вікторія Котлярова, яка свого часу грала за низку жіночих футбольних команд.

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