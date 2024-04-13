На війні з Росією загинув вболівальник Динамо Олексій Кулинич, повідомляє Telegram-канал фанатського угруповання WBC.

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У навколофутбольних колах Олексій був відомий під псевдо "Професор".

Нагадаємо, Кулинич був бійцем 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

"Він віддав своє життя захищаючи свою країну, відзначався високим професіоналізмом та відданістю своїй справі. Його мужність, сміливість і рішучість завжди будуть прикладом для всіх. Вічна Слава Герою!" – йдеться у повідомленні.

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