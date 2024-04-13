На войне с Россией погиб болельщик Динамо Алексей Кулинич, сообщает Telegram-канал фанатской группировки WBC.

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В околофутбольных кругах Алексей был известен под псевдонимом "Профессор".

Напомним, Кулинич был бойцом 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

"Он отдал свою жизнь защищая свою страну, отличался высоким профессионализмом и преданностью своему делу. Его мужество, смелость и решительность всегда будут примером для всех. Вечная Слава Герою!" – говорится в сообщении.

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