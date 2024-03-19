Чергова трагічна звістка спіткала фанатську спільноту – у боях з окупантами не стало вболівальника "біло-синіх" із позивним "Бонус".

На війні з Росією загинув представник фанатського руху Динамо Іван Фесенюк, повідомляє офіційний сайт клубу.

На війні з Росією загинув відданий фанат Динамо

Іван, відомий під псевдо "Бонус", був представником фанатської фірми "Capitals". До повномасштабного вторгнення він активно займався фізичним розвитком української молоді і був майстром спорту з кікбоксингу.

З початком повномасштабної фази російсько-української війни він долучився до захисту нашої Батьківщини. На жаль, під час свого останнього бойового виходу "Бонус" загинув.

Підтримати родину Івана можна за посиланням або ж переказом на карту 4149 4999 9893 7070 (Фесенюк Ольга Григорівна).

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