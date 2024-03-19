Очередная трагическая весть постигла фанатское сообщество – в боях с оккупантами не стало болельщика "бело-синих" с позывным "Бонус".

На войне с Россией погиб представитель фанатского движения Динамо Иван Фесенюк, сообщает официальный сайт клуба.

На войне с Россией погиб преданный фанат Динамо

Иван, известный под псевдонимом "Бонус" был представителем фанатской фирмы "Capitals". До полномасштабного вторжения он активно занимался физическим развитием украинской молодежи и был мастером спорта по кикбоксингу.

С началом полномасштабной фазы российско-украинской войны он присоединился к защите нашей Родины. К сожалению, во время своего последнего боевого выхода "Бонус" погиб.

Поддержать семью Ивана можно по ссылке или переводом на карту 4149 4999 9893 7070 (Фесенюк Ольга Григорьевна).

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