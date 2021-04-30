Нинішній наставник "блаугранас" Рональд Куман може покинути клуб влітку. Йому вже знайшли заміну.

Президент каталонців Жоан Лапорта може звільнити Рональда Кумана з посади головного тренера, якщо той не здобуде золоті медалі Прімери, повідомляє Deportes Cuatro.

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За інформацією джерела, головним претендентом на місце нідерландського фахівця є Хаві. "Блаугранас" вже розмовляли з легендою клубу та просили його не продовжувати угоду з Аль-Саддом, де він працює наставником.

До слова, напередодні Барселона зазнала фіаско в матчі з Гранадою, втративши можливість очолити чемпіонські перегони. Наразі команда Кумана розташувалась третьою. Реал, який має стільки ж очок, йде другим, а Атлетіко з 2 пунктами переваги – першим.

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