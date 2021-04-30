Барселона зіткнулась з труднощами на фініші сезону, боротьба за золоті медалі стане ще жорсткішою.

Наставник Барси Рональду Куман отримав додаткову дискваліфікацію на два матчі за мотивами матчу 33-го туру Прімери проти Гранади (1:2), повідомляє журналіст Жерар Ромеро у Twitter.

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Нідерландський фахівець некоректно висловився у бік резервного арбітра. Таким чином, Барселона залишиться без тренера на матчі проти Валенсії та Атлетіко.

Після 33-х турів Ла Ліги каталонці розташувались на 3-й сходинці, відстаючи від лідера Атлетіко на два очки.

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