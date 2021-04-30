Нынешний наставник "блаугранас" Рональд Куман может покинуть клуб летом. Ему уже нашли замену.

Президент каталонцев Жоан Лапорта может уволить Рональда Кумана с поста главного тренера, если тот не завоюет золотые медали Примеры, сообщает Deportes Cuatro.

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По информации источника, главным претендентом на место нидерландского специалиста является Хави. "Блаугранас" уже разговаривали с легендой клуба и просили его не продлевать контракт с Аль-Саддом, где он работает наставником.

К слову, накануне Барселона потерпела фиаско в матче с Гранадой, потеряв возможность возглавить чемпионскую гонку. Сейчас команда Кумана расположилась третьей. Реал, который имеет столько же очков, идет вторым, а Атлетико с 2 пунктами преимущества – первым.

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