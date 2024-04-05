Як повідомлялось раніше, сьогодні, 5 квітня, Заглембє Сосновець оголосив про звільнення головного тренера команди Олександра Хацкевича. За інформацією Sport.ua, польський клуб пропонував білоруському фахівцю розірвати контракт за обопільною згодою сторін, але отримав відмову.

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Як наслідок, Хацкевич отримає компенсацію у вигляді заробітної плати, яку він мав отримувати до кінця сезону.

Заглембє також планує прощатися з українськими легіонерами, які пришли під час зимового трансферного вікна – Олексієм Довгим, Олексієм Шевченком, Артемом Полярусом та Олексієм Биковим.

Нагадаємо, Хацкевич очолив Заглембє 16 січня і не зумів виграти з командою жодного матчу. Після скандального побиття фанатами тренера сторони вирішили припинити співпрацю.

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