Жирона стала відкриттям цьогорічного чемпіонату Іспанії. Каталонці після 22-х турів з 55-ма очками лідирують у турнірній таблиці Ла Ліги, зазнавши лише однієї поразки в сезоні. Запорукою такого успіху є, у тому числі, чудова атмосфера в колективі – головний тренер Мічел Санчес грамотно виконує функцію провідника, вдало комунікуючи з лідерами своєї команди, які цілковито довіряють керманичу.

"Евертон не уявити без Миколенка, а Циганков і Довбик щось знали": Сидорчук оцінив досягнення українців у Європі

Черговим підтвердженням цього стало відео підготовки до матчу Прімери проти Реал Сосьєдада. Під час тренування гравці влаштували "футбольного квача", де головною дійовою особою став наставник каталонців. Декілька гравців каталонського клубу, серед яких українці Віктор Циганков і Артем Довбик, буквально "замордували" Санчеса, змушуючи його невпинно бігати за м'ячем. Все це супроводжувалось жартами і хорошим настроєм.

Нагадаємо, поєдинок Жирони і Реал Сосьєдада відбудеться у суботу, 3 лютого. Початок зустрічі о 22:00.

"Найкраще у його грі": іспанські ЗМІ – про козирі Луніна та причини невиразного матчу Довбика і Циганкова