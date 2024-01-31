Жирона стала открытием нынешнего чемпионата Испании. Каталонцы после 22-х туров с 55-ю очками лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, потерпев лишь одно поражение в сезоне. Залогом такого успеха является, в том числе, отличная атмосфера в коллективе – главный тренер Мичел Санчес грамотно выполняет функцию проводника, удачно коммуницируя с лидерами своей команды.

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Очередным подтверждением этого стало видео подготовки к матчу Примеры против Реал Сосьедада. Во время тренировки игроки устроили "футбольные доганялки", где главным действующим лицом стал наставник каталонцев. Несколько игроков каталонского клуба, среди которых украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик, буквально "замучили" Санчеса, заставляя его неустанно бегать за мячом. Все это сопровождалось шутками и хорошим настроением.

Напомним, поединок Жироны и Реал Сосьедада состоится в субботу, 3 февраля. Начало встречи в 22:00.

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