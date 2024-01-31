"Порівняйте перший і другий рік Миколенка в АПЛ: як не заважали травми та хвороби, а Віталік прогресує. Евертон просто не можна уявити без нього. Не обов'язково вважати, що Миколенко назавжди в цій команді. Восени він був у такій дивовижній формі, що справедливо вважався найкращим лівим захисником АПЛ.

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Забарний... Приємно за ним стежити, бо просто нема з ким іще із центральних захисників його порівняти. Ілля без слабких місць: антропометрія, швидкість, пас і удар, здатність до навчання. Він просто семимильними кроками прогресує. Можу порадити Забарному тільки одне – не зупинятися, щоб Борнмут був лише першим його клубом у Прем'єр-лізі та європейському футболі. Все найкраще у нього попереду.

Чи чекав я того, що Циганкова і Довбика називатимуть відкриттям Ла-Ліги? Я в хлопцях-то не сумнівався, але про клуб вони явно знали більше за сторонніх спостерігачів. Для мене Жирона – одне з головних відкриттів сезону в усій Європі. Це неймовірно, як ця команда нав'язує грандам боротьбу за чемпіонство Іспанії. Футбол дуже стильний, яскравий – і добре, що Циганков з його стилем настільки допомагає цій команді. Якби він деякий час не пропустив через травми, мав би індивідуальні показники ближче до Довбика. Також вірю, що Вітя та Артем гідні ще більшого", – цитує Сидорчука Український футбол.

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