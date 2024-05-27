Форвард Жирони та збірної України Артем Довбик порушив гегемонію Реала та Барселони у чемпіонаті Іспанії.

Український нападник став найкращим бомбардиром Ла Ліги, забивши 24 голи у 36 матчах за "червоно-білих".

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Здобувши Пічічі, Артем Довбик перервав 15-річне домінування гравців Реала та Барселони у погоні за нагородою. Востаннє трофей завоював не футболіст "вершкових" або "кулес" у сезоні 2008/09. Тоді найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії став Дієго Форлан, який виступав за Атлетіко.

Загалом в Ла Лізі з 2000 року лише шість гравців, не представляючих Реал та Барселону, змогли виграти Пічічі. Це Сальва Бальєста (Расінг Сантандер, сезон 1999/2000), Дієго Трістан та Рон Макаай (обидва – Депортіво, сезони 2001/02 та 2002/03), Дієго Форлан (Вільяреал 2004/05 та з Атлетіко 2008/09), Дані Гуїса (Мальорка, 2007/08). Тепер цей список поповнив і Артем Довбик з Жирони.

Нагадаємо, що українець своєю результативністю допоміг "червоно-білим" посісти третю сходинку за підсумками чемпіонату і здобути вперше в історії путівку в Лігу чемпіонів.

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