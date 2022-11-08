Футбольный уик-энд по-разному сложился для украинцев за границей. Александр Зинченко феерически вернулся на поле после 9-тиматчевой паузы, вызванной травмой, и помог Арсеналу в лондонском дерби одолеть Челси. Еще один представитель АПЛ – Виталий Миколенко – традиционно провел неплохой поединок против Эвертона, однако не смог помешать поражению "ирисок" от Лестера.

Николай Кухаревич в чемпионате Шотландии отличился в третьем матче подряд, но этого не хватило, чтобы уберечь Хиберниан от фиаско. Свою порцию критики получил и Андрей Ярмоленко, который приобщился к камбеку Аль-Айна. Обо всем этом и даже больше – в очередном обзоре от "Футбол 24".

Арсенал переиграл Челси в дерби – Зинченко получил крутые оценки, оформил 2 курьеза матча и возвращение лидерства в АПЛ