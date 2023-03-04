Шотландія, Прем'єр-ліга, 28 тур

Лівінгстон – Хіберніан – 1:4

Голи: Нобл, 9 – Юан, 28, 37, Омеонга, 61 (аг), Кухаревич, 90+7

Вилучення: Фіцуотер, 52 (Л)

Шотландська Ліга 1, 27 тур

Фолкерк – Пітерхед – 5:0

Голи: Кучерявий, 59, Дональдсон, 68, Макгаффі, 79, 83, 90+3 (пен.)

Микола Кухаревич нарешті відновився від травми і вийшов на поле вперше за 4 місяці. Його Хіберніан пропустив першим від Лівінгстона, але здійснив яскравий камбек. Українця випустили на останні 30 хвилин, за які він встиг відзначитися голом (4 в сезоні загалом).

Циганков елегантно асистував у 3 турі поспіль, але Жирона програла аутсайдеру – екс-форвард Реала вивів із зони вильоту

Сильний матч провів і Максим Кучерявий, який 2 тижні тому перебрався зі Сент-Джонстона у Фолкерк (третій дивізіон) на правах оренди. Наш хавбек розпочав матч проти Пітерхеда у запасі, але виходом у перерві визначив долю поєдинку. Саме Кучерявий відкрив рахунок, а потім з кутового віддав асист на Дональдсона – дебютні результативні дії Максима за новий клуб. Хет-трик Крейга Макгаффі за 14 хвилин довів справу до тотального побиття.

Хіберніан йде четвертим в еліті і ще може скласти конкуренцію Хартс у боротьбі за "бронзу". Фолкерк фактично гарантував собі плей-офф за підвищення, але ще має шанс посунути з вершини Данфермлін і вийти в шотландський Чемпіоншип напряму.

Арсенал дотиснув команду Забарного на 90+7 – джокери врятували Зінченка і Ко у шаленому камбеку, 6 апеляцій про пенальті