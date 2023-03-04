Шотландия, Премьер-лига, 28 тур

Ливингстон – Хиберниан – 1:4

Голы: Нобл, 9 – Юан, 28, 37, Омеонга, 61 (аг), Кухаревич, 90+7

Удаление: Фицуотер, 52(Л)

Шотландская Лига 1, 27 тур

Фолкерк – Питерхед – 5:0

Голы: Кучерявый, 59, Дональдсон, 68, Макгаффи, 79, 83, 90+3 (пен.)

Николай Кухаревич наконец-то восстановился от травмы и вышел на поле впервые за 4 месяца. Его Хиберниан пропустил первым от Ливингстона, но совершил яркий камбек. Украинца выпустили на последние 30 минут, за которые он успел отличиться голом (4 в сезоне всего).

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Сильный матч провел и Максим Кучерявый, 2 недели назад перебравшийся из Сент-Джонстона в Фолкерк (третий дивизион) на правах аренды. Наш хавбек начал матч против Питерхеда в запасе, но выходом в перерыве определил судьбу поединка. Именно Кучерявый открыл счет, а затем с углового отдал ассист на Дональдсона – дебютные результативные действия Максима за новый клуб. Хет-трик Крейга Макгаффи за 14 минут довел дело до тотального избиения.

Хиберниан идет четвертым в элите и еще может составить конкуренцию Хартсу в борьбе за "бронзу". Фолкерк фактически гарантировал себе плей-офф за повышение, но у него еще есть шанс сдвинуть с вершины Данфермлин и выйти в шотландский Чемпионшип напрямую.

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