Олександр Зінченко вийшов з перших хвилин, тоді як Ілля Забарний досі не до кінця оговтався від травми і тільки чекає потрапляння хоча б до заявки на поєдинок АПЛ. Матч, як і онлайн-трансляція Арсенал – Борнмут на "Футбол 24", стартував о 17:00. Підопічні Артети прагнули зберегти 5-очковий відрив від Ман Сіті. Команда Забарного мріяла про реванш за домашнє розгромне фіаско з першого кола, перебуваючи в зоні вильоту.

Арсенал – Борнмут: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Вибухово почався поєдинок. Гості розіграли з центра поля і всією командою рванули у фінальну третину. Зінченко пасивно у відборі проти Уттара, Габріел пропускає під ногою пас на Біллінга, проти якого взагалі ніхто не грає – 0:1. Екс-голкіпер Барселони Нету тягне 3 поспіль удари. Едегор (двічі) та Сака пробивали. Особливо вражаючим був сейв після удару Букайо на добиванні з кількох метрів. Цей момент потягнув навіть на більший xG, ніж гол Біллінга.

До слова, "вишеньки" забили 2 найшвидший гол в історії АПЛ. На все про все витратили якихось 9 секунд. Сака й Едегор по черзі не здатні зупинити контру гостей. Соланке розганяє і сам же може завершувати, але трохи заважає Уттара після пасу Біллінга, який мав додавати до свого гола ще й асист. Троссар травмувався. Сміт-Роу вийшов уже на 22 хвилині. Двічі VAR перевіряв, чи не було пенальті за фол на Томіясу та руку Мефама. Все чисто.

Після стартового штурму Арсенала передостання команда АПЛ дуже спокійно захищається. Ніби і заходять лондонці у чужий штрафний регулярно (35 торкань проти 3 дозволених суперникам), але там немає жодної переваги, постійно страхують гості один одного, закриваючи усі можливі зони, а безкінчені дальні удари Едегора – ні про що. Зінченко традиційно на висоті, хоч і не придумав чогось надзвичайного: створив єдиний момент на 0,18 очікуваного асисту, двічі пробивав у блок та успішно йшов у дриблінг, виграв усі 4 свої єдиноборства, віддав 9 передач у фінальну третину, лише тричі помилився при передачах і припустився 6 втрат.

У перерві замість Томіясу, який провалив першу половину, вийшов Вайт. Але знову лише Едегор лупить від безнадії за межами штрафного. Сака кидає Мартінеллі у прохід зі своєї половини, бразилець дає вище. Той же Габріел ледь не випередив Нету майже в центрі поля, а потім Борнмут ледь не втретє виліз до штрафного господарів і забив. На диво пасивний сьогодні Партей випустив Сенесі, який головою пробив після кутового. Ганець виправився на 62 хвилині. Сміт-Роу також після кутового скинув під праву стійку, де Партей розмочив рахунок.

Томас, утім, ніяк не збереться в обороні. Проспав закидання на Соланке, від гола якого з меж воротарського врятував лише Ремсдейл. І тут джокери Арсенала зрівнюють з нічого. Нельсон, який пробув на полі менше хвилини після заміни Сміта-Роу, прострілив. Нету вигріб снаряд після удару Вайта в дотик уже з-за лінії воріт. Сака з гострого кута двічі намагався проштовхнути м'ячик у ворота. Після зрізки від суперника у стійку майже вийшло. Мартінеллі виривається у штрафний і мінімально дає вище.

Нельсон розганяє чергову контру і закидає на дальню стійку. Там Едегор приймає на груди – суперник притиснутим ліктем блокує. Знову апеляції щодо пенальті, як і в 6 подібному випадку, коли Біллінг парирував з лінії удар Габріела впритул. Знову рука, але знову в рамках правил, на думку VAR. Понад 80% Арсенал з м'ячем у цьому матчі, 25 ударів проти 4 суперника. Та скільки ж питань щодо якості більшості з цих моментів, якщо Борнмут за стовідсотковими моментами станом на 89 хвилину переважає 3:2.

Проте лондонці все ж виривають 3 очки, коли команди вже переграли компенсовані 6 хвилин. Нельсон, який всі свої результативні дії в АПЛ 2022/23 робив у 2 домашніх матчах з новачками півсля виходів на вимушену заміну, до асиста ще й додав вирішальний гол. На 90+7 прийняв снаряд на межі штрафного й останнім ударом у матчі приніс таки перемогу. Арсенал зберігає 5-очкову перевагу на вершині таблиці. Борнмут залишається передостаннім.

Arsenal 3-2 Bournemouth FT:



xG: 2.52-1.32

Shots: 30-4

Shots on target: 9-4

Big chances: 2-3

Touches in opp. box: 77-7

Possession: 81%-19%



What a comeback from the Gunners! #ARSBOU pic.twitter.com/FiK7dhHj4K — Squawka Live (@Squawka_Live) March 4, 2023

Челсі втримав перемогу над Лідсом, перервавши серію невдач – репетиція перед Лігою чемпіонів пройшла без Мудрика