Новый сезон АПЛ стартует на этой неделе. В сильнейшей лиге мира будут играть 5 украинцев.

Параллельно с футбольным сезоном начнется популярное Fantasy АПЛ. Участники собирают команду из 15 игроков (2 вратаря, 5 защитников, 5 полузащитников и 2 форварда) на 100 миллионов игровой валюты. Выбрать можно и украинцев.

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Александр Зинченко оценен в 5 миллионов, что солидно для защитника. К примеру, столько же стоит самый дорогой защитник мира Йошко Гвардиол, которого только что приобрел Манчестер Сити. А также Уокер, Кукурелья и новый конкурент Саши – Тимбер.

Остальные защитники сборной Украины стоят меньше. Виталия Миколенко да Илью Забарного можно взять за 4,5 миллиона – среднюю цену для игрока линии обороны. Ожидается, что бывшие "динамовцы" будут в основной обойме Эвертона и Борнмута.

Михаил Мудрик узнал свою цену (6,5 млн) одним из первых еще месяц назад. Это уровень Бернарду Силвы, Мусса Диаби и Каоры Митомы. Мудрик указан в системе полузащитником. Его выбирают чаще (3% участников), чем звезд МЮ Антони (1,7%) и Санчо (1,5%).

Самый популярный из украинцев – Зинченко. Его взяли себе в команду 9,3% участников – 16-й показатель среди всех защитников.

Впервые в Fantasy АПЛ появился Егор Ярмолюк. 19-летний футболист подписал с Брентфордом новый контракт и выходил в контрольных матчах. Ярмолюк стоит 4,5 млн, что является самой низкой ценой за полузащитников. Впрочем, низкая цена прибавила Егору популярности – 1% юзеров выбрали украинца "на сдачу".