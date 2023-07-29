Фентезі АПЛ – гра, яка стовідсотково додасть інтересу до перегляду матчів чемпіонату Англії. Процес виглядає так: ви маєте обрати команду з 15 гравців, вклавшись у бюджет (100 млн) та використовуючи не більше трьох гравців з однієї команди. Гравці набирають очки за голи, асисти тощо, відповідно до своїх виступів у реальних матчах.

Найдорожчим гравцем, очевидно, є Ерлінг Холанд, який минулого року побив рекорд, забивши 36 голів у першості (до цього ніхто не забивав більше 34-х). Кого обрати в склад, чому підопічні Де Дзербі є мастхевом та як взяти участь у чемпіонаті від "Футбол 24" з цінними призами – дивіться у відео на YouTube-каналі "Футбол 24".