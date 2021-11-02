"Адаптація в Україні нескладна. Крім того, в команді так багато бразильців, що робить все набагато простішим. Це правда, що українці трохи інші, менш сонячні, ніж у моїй країні або в Іспанії чи Італії. Втім, вони дуже добрі і гарно мене прийняли.

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Так, контраст Європи з моєю батьківщиною був великий. Наприклад, я ніколи не бачив снігу, поки мені не виповнилося 22 роки. В Бразилії це складно, особливо якщо жити у Ріо. Коли я грав у Ніцці, то це було вперше. Я перетворився на дитину, це було весело", – цитує Марлона L'Esportiu.

Нагадаємо, у липні 26-річний бразилець перейшов із Сассуоло в Шахтар за 12 млн євро.

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