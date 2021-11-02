"Шахтар продовжує дотримуватися принципів своєї гри. Ми працюємо разом лише 3-4 місяці. Чудово знаємо, наскільки досягли прогресу. Це може проявлятися у матчах проти сильних суперників. Ми будемо продовжувати грати у свій футбол. Це не залежить від того, суперник сильний чи слабкий. У мене та у клубу є свій шлях. Ми будемо продовжувати іти ним.

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Вінісіус грав грандіозно не лише проти Шахтаря. Я подивився перший тайм Ель Класіко, і там він теж зіграв чудово. Звісно, ми будемо більше звертати увагу на Вінісуса та Бензема, але не забуваємо про інших. Вінісіус – приклад для багатьох, хто грає на цій позиції. Він довів це у єврокубках та чемпіонаті Іспанії. Він молодий, але вже зараз гідно носить футболку Реала, що зовсім не просто. Саме тому вважаю його прикладом для інших.

Я вже говорив про це на прес-конференції у Києві. Карло Анчелотті – приклад для всіх італійських тренерів. Він уміє передати спокій футболістам. Це він довів, тренуючи у Франції, Англії, Німеччині, Іспанії, Італії. Вважаю, ми можемо продовжувати вчитися у нього. Це один із найсильніших тренерів.

Вважаю, це випадковість, що ми досі не забили гол у Лізі чемпіонів. Проти Шерифа у нас було 25 ударів і 110 разів ми проникали у їхній штрафний майданчик, проти Інтера теж було чимало шансів. Навіть проти Реала до їхнього третього голу ми дещо створювали. Тому це просто випадковість. Не варто забувати, що ми граємо без Траоре. Це, звісно, не виправдання, але грати без Траоре складно.

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Дентінью прилетів із Києва сюди, але я ще не ухвалив рішення щодо складу. Можливо, він зіграє, а може – буде в запасі. Втрата Траоре на такий тривалий час створила чимало проблем. Саме тому рішення щодо нового контракту Дентінью поки не було ухвалене", – сказав Де Дзербі.