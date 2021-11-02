"Адаптация в Украине несложная. Кроме того, в команде так много бразильцев, что делает все гораздо проще. Это правда, что украинцы немного другие, менее солнечные, чем в моей стране или в Испании или Италии. Впрочем, они очень добрые и хорошо меня приняли.

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Да, контраст Европы с моей родиной был велик. К примеру, я никогда не видел снега, пока мне не исполнилось 22 года. В Бразилии это сложно, особенно если жить в Рио. Когда я играл в Ницце, это было впервые. Я превратился в ребенка, это было весело", – цитирует Марлона L'Esportiu.

Напомним, в июле 26-летний бразилец перешел из Сассуоло в Шахтер за 12 млн евро.

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