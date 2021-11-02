"Ми чудово розуміємо, що порівняно з минулим роком усе змінилося. Зовсім інший рік, інший сезон, інша команда. Так, були чудові перемоги минулого року, але зараз їх слід повністю забути. Наразі потрібно повністю налаштуватися на завтрашній поєдинок. Я повністю довіряю партнерам по команді, тренерському штабу. Впевнений, що ми провели добру підготовчу роботу до завтрашнього матчу. Дуже важливо показати завтра гідний характер, гарну гру, до якої ми звикли, і постаратися здобути таку важливу перемогу.

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Чому Вінісіуса не викликали до збірної Бразилії? У будь-якому разі це не моє рішення. Збірна Бразилії має тренера, який ухвалює рішення щодо виклику гравців. Поза сумнівом, цей гравець дуже старається. Він мій друг, ми іноді спілкуємось. Тому впевнений, що з такою старанною працею його одного разу викличуть до збірної.

Роль Дентінью в команді? Він в принципі дуже добра людина. І, звичайно, коли до команди приходять молоді хлопці, він намагається допомогти їм в адаптації в новій для них країні, в якій він провів велику кількість часу. Незалежно від того, хто завтра забиватиме, головне, щоб ми здобули перемогу. Дуже важливо привнести до завтрашньої гри все те, що ми відпрацьовували на тренуваннях і так успішно демонстрували у чемпіонаті. Нам потрібна перемога.

Що потрібно виправити після минулого матчу? Перший тайм у Києві вийшов у нас гідним. Ми змогли продемонструвати добрий футбол. Зрозуміло, що були помилки, але помилки бувають у будь-якому матчі. Тому зараз дуже важливо серйозно підійти до завтрашньої гри. Ми абсолютно впевнені у тому, що робимо. Містер постарався передати нам всю інформацію і відпрацювати всю стратегію на завтрашній поєдинок. І ми маємо завтра пресингувати, як це ми робимо завжди, попри те, що це Реал. Не думаю, що на нас якось вплине результат попередньої гри", – резюмував Додо на прес-конференції.

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