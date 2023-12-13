"В Україні все залишається, як і раніше. Щодня гинуть безневинні люди, і ця війна в Секторі Газа на руку інтересам Росії. Тепер слова підтримки лише для Ізраїлю та Палестини. Українці безпорадні в цій ситуації.

Сабо у 83 роки полює на коригувальників: "Не боїтеся, що вас зараз візьмуть за сраку і кудись відвезуть?!"

Всі недооцінили свої сили – і ті, хто міг боротися і втрутитися, щоб зупинити війну, цього не зробили. Диктатори та імперці роблять те, що хочуть, вони посилюють свої амбіції. Подивимося, що станеться найближчим часом у Венесуелі, Північній Кореї і Тайвані", – цитує Фонсеку A Bola.

Нагадаємо, португальський фахівець провів в Україні три роки. За цей час він по три рази виграв УПЛ та Кубок України на чолі донецького Шахтаря.