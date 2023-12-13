Бывший главный тренер Шахтера Паулу Фонсека призывает не забывать о том, в какой ситуации оказалась Украина.

"В Украине все остается по-прежнему. Каждый день гибнут невинные люди, и эта война в Секторе Газа на руку интересам России. Теперь слова поддержки только для Израиля и Палестины. Украинцы беспомощны в этой ситуации.

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Все недооценили свои силы – и те, кто мог бороться и вмешаться, чтобы остановить войну, этого не сделали. Диктаторы и имперцы делают то, что хотят, усиливают свои амбиции. Посмотрим, что произойдет в ближайшее время в Венесуэле, Северной Корее и Тайване", – цитирует Фонсеку A Bola.

Напомним, португальский специалист провел в Украине три года. За это время он по три раза выиграл УПЛ и Кубок Украины во главе Шахтера.

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